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الكالتشيو مع المحمودي - تطور صلاح وتيكي تاكا نابولي تناطح برشلونة

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الكالتشيو مع المحمودي - تطور صلاح وتيكي تاكا نابولي تناطح برشلونة الكالتشيو مع المحمودي - تطور صلاح وتيكي تاكا نابولي تناطح برشلونة

سرد مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي مشواره الطويل داخل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء قبل عودته مجددا للنادي في يناير 2015.

وقال مؤمن زكريا: "بدأت مشواري بمركز شبة "منشية التحرير" ثم انتظمت في اختبارات الأهلي مع بلوغي الـ 9 أعوام وسط 300 ناشئا".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي: "مختار مختار أول من اختارني للانضمام إلى الأهلي".

وتابع "ثم تدربت مع عدة مدربين في قطاع الناشئين مثل الهولندي كروفر وبدر رجب، عادل عبد الرحمن، محمد السيد، أحمد أيوب، أسامة عرابي، علاء ميهوب، وفتحي مبروك ثم 3 سنوات مع ضياء السيد".

وأوضح: "كان جيلي يضم أحمد عادل عبد المنعم، مصطفى شبيطة، مصطفى طلعت، محمد سمير ثابت، شريف أشرف، محمد عبد السلام، والحارس محمد الشناوي".

وأتم مؤمن زكريا: "ولكن تم تصعيد الخماسي شبيطة وأحمد عادل عبد المنعم وعبد الله فاروق وأحمد علي، وانتقلت للإنتاج الحربي، وسجلت 11 هدفا في أول موسم لي بالدوري الممتاز".

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