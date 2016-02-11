ضبط 2550 قرصًا مخدرًا بحوزة عاملين بسوهاج

تمكن النقيب مصطفى فرغل معاون مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على عاملين يقيمان بدائرة المركز وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة بلغت 2550 قرصا بقصد الاتجار.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام عاملين بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة الأقراص واتخاذ دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقاده العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق وتم عمل كمين برئاسة النقيب مصطفى فرغل، رئيس مباحث المركز بالإنابة بالاشتراك مع النقيبين محمد حسان، ومحمد جمال معاونى مباحث المركز، وتم ضبط "ناصر . ى . ع" 46 سنة، عامل ويقيم ببندر أخميم وبحوزته 2500 قرصا من مخدر التامول، ومبلغ مالى قدره 2555 جنيها، وهاتف محمول، وضبط زين العابدين . ح . م " 50 سنة عامل ويقيم بذات العنوان وبحوزته 500 قرص من مخدر الترامادول ومبلغ مالى 1550 جنيها ومقص حديد وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بالعملاء وتم تحرير المحضر رقم 605 بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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