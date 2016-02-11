كشف غموض العثور على جثة طالب متفحمة بالقليوبية

كشفت أجهزة أمن القليوبية غموض العثور على جثة طالب متفحمة وسط كوم قش وبلاستيك فى بنها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية.

ودلت التحريات مباحث بنها برئاسة العقيد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية العثور على جثة المدعو" عمرو خ.ع" 17 سنة طالب بالصف الثانى بالمدرسه الثانويه المهنيه ومقيم ميت العطار – دائرة المركز، وسط كومه من القش والبلاستيك بها حروق ناريه بكافة أنحاء الجسم بناحية ميت العطار.

وأشارت تحريات المباحث من خلال خطة بحث، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه فقد توصلت جهود فريق البحث أن مرتكبى الواقعة كل من خال المجنى عليه المدعو "سامى ع.ع" وشهرته سامى سنج 43 سنة عاطل ومقيم ميت العطار – دائرة المركز، السابق اتهامة فى عدد 3 قضايا مخدرات أخرهم القضية رقم 28671 جنايات مركز بنها لسنة 2015م – مخدرات ، و"عبد المنعم ع.ع" وشهرته سمسم الضوى 23 سنة عاطل ومقيم ذات الناحية السابق اتهامة فى عدد 2 قضية سلاح أخرهما القضية رقم 239 جنايات قسم أول بنها لسنة 2015م – سلاح و"حسام ع.م" 19 سنة عامل ومقيم ذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أعترفوا بصحتها وأقروا بمعرض إعترافاتهم أن الأول خال المجنى عليه كان يتزعم تشكيلاً للإتجار بالمواد المخدرة بمعاونة الثانى والثالث والمجنى عليه إلا أنه وعقب ضبط المجنى عليه فى قضية حيازة مواد مخدرة وإخلاء سبيله لم يعد لممارسة ذلك النشاط الإجرامى بإيعاز من شقيقه وأقاربه فقام المتهمين بالإتفاق فيما بينهم على إستدراج المجنى عليه وإجباره على العودة للإتجار بالمواد المخدرة صحبتهم وفى سبيل ذلك قام المتهم الثانى بإستقلال دراجته النارية وقام بإصطحاب المجنى عليه من أحد المقاهى بالبلده وتوجها نحو المقابر وكان فى إنتظارهما الأول والثالث .

وحال معاتبة الأول للمجنى عليه لإبتعاده عنهم وإجباره على العوده، وعند رفضه حدثت مشادة بينهما فقام الأول بإستلال فرع شجر من على الأرض وقام بضرب المجنى عليه محدثاً إصابته برأسه مما أدى لوفاته وقام بإصطحابه هو والثانى بالدراجة البخارية لمكان العثور ووضعوا فوقة كمية من قش الأرز وقام الثانى بإشعال النيران به وفرا هاربين ونفوا قيامهم بالإستيلاء على دراجة المجنى عليه أو هاتفة المحمول.

تم بإرشاد المتهمين ضبط الدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة وتم التحفظ عليها.

>تحرر عن تلك الإجراءات محضراً ملحقاً بالمحضر الأصلى وجارى العرض على النيابه العامه.