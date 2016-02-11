بدء نقل حطام الطائرة الروسية من العريش إلى مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة عدد من سيارات النقل تحمل أجزاء من حطام الطائرة الروسية التى سقطت 31أكتوبر من العام الماضي، بوسط سيناء، وتم وضعها فى “هنجر” خاص بأرض المهبط لإجراء مزيد من الدراسة والفحص للحطام بعد انتهاء عملية النقل الكامل للحطام والتي تستغرق أسبوعين تحت إشراف من كافة الجهات المشاركة في التحقيق.

صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني ان لجنة من وزارات الطيران والدفاع والنقل وبعض المتخصصين بنقل حطام الطائرة قامت بالإشراف على عملية نقل بعض الحطام الذى سيستمر لعدة أيام وأن فريقا روسيا شارك فى بعض عمليات النقل، للبحث عن أية أشلاء للضحايا خلال عمليات النقل، وسيتم بعد استكمال نقل باقي حطام الطائرة وفحصها بكل الإمكانيات المتاحة خاصة من خبراء علم الفلزات من أجل التوصل إلى أية أدلة تساعد فى الوصول لأسباب سقوط الطائرة.

وقال المصدر إن ممثلا للجنة التحقيق سيغادر خلال أيام إلى إحدى الدول الأوروبية المشاركة فى التحقيق لتحليل آخر 7 ثوان من تسجيلات الصندوق الأسود، حيث سيتم إرسال تسجيل للصوت دون نقل الصندوق الأسود نفسه، وذلك من أجل التوصل إلى أية أسباب تساعد للكشف عن لغز سقوط الطائرة حيث يستلزم إجراء تحليل طيفى لآخر 7 ثوانى فى مختبرات متخصصة من أجل تحديد طبيعة هذا الصوت الذى تم الإستماع إليه خلال هذه المدة .

وكانت الطائرة الروسية قد سقطت عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ فى منطقة “الحسنة” بوسط سيناء وهى فى طريقها إلى روسيا مما أدى إلى مصرع جميع ركابها.