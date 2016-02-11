نتنياهو يعين رئيسا جديدا للشاباك

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تعيين نداف ارجمان رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، خلفا ليورام كوهين.

وترجع أصول ارجمان إلى التجمع الاستيطاني اليهودي “كيبوتس” بمنطقة بيسان، وانضم لقوات النخبة بالجيش الإسرائيلي عام 1978، والتحق بالشاباك بعدها بخمسة أعوام، ليؤدي منذ ذلك الوقت مجموعة متنوعة من المهام بالجهاز، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وبرز أرجمان تحديدا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي اندلعت عام 2000، حيث قاد عقلية العمليات في مئات من العمليات ضد الفلسطينيين، وقال عنه الشاباك إنه “قائد ومحترف على أفضل مستوى”.

وشغل منذ عام 2003 وحتى 2007 منصب رئيس عمليات الشاباك، ثم عمل لأربع سنوات ممثلا للمنظمة في الولايات المتحدة، ليعود بعدها نائبا لرئيس الجهاز .

وأُعير في سبتمبر 2014 للجنة الطاقة الذرية، وكان من بين المرشحين في الصيف الماضي لخلافة قائد الشرطة، يوحنان دانينو، لكنه عاد – بعد تعيين روني الشيخ لذلك المنصب – نائبا لرئيس الشاباك بناء على طلب يورام كوهين والذي أوصى بأن يخلفه ارجمان.

أ ش أ