السفير الإسرائيلى بالقاهرة يستقيل من منصبه.. وتل أبيب تعيّن دافيد جوفرين

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن السفير الإسرائيلى الحالى لدى القاهرة حاييم كورن، أعلن استقالته من منصبه، وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية بترشيح الدبلوماسى الإسرائيلى المخضرم "دافيد جوفرين" بدلا منه فى منصب السفير بمصر.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن تعيين جوفرين، الذى لا يزال ينتظر موافقة الحكومة الإسرائيلية ليتولى منصبه الجديد رسميا، جاء بعد أن طلب السفير الحالى حاييم كورن الاستقالة من منصبه.

وأشارت هاآرتس، إلى أن جوفرين، يشغل حاليا منصب رئيس القسم الأردنى فى وزارة الخارجية الإسرائيلية بمدينة لاقدس المحتلة، وكان قد شغل خلال العامين الماضيين سلسلة من المناصب بالوزارة متعلقة بالشرق الأوسط.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن السفير المرشح كان قد خدم من قبل فى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، ويتحدث اللغة العربية بطلاقة، وحاصل على درجة الدكتوراه فى الشرق الأوسط.

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