بيان قبائل الصعيد لـ "تيمور السبكى": أصبحت أشد أعدائنا وعليك أن تعتذر

استنكر اتحاد القبائل العربية، والاتحاد العام لقبائل هوارة و100 ائتلاف واتحاد ممثلين لقبائل الصعيد، تصريحات تيمور السبكى، أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، عن نساء الصعيد وتوجيه اتهامات لهن بالانحراف.

وقال بيان للاتحاد الذى يرأسه الإعلامى فهمى عمر، إن "المساس بكرامة المرأة إزدراء لسمعة الرجل الصعيدى، الذى لا يشغله أن يدفع عمره بأكمله فى معركة الدفاع عن الشرف"، مضيفا أن "تيمور السبكى وضع نفسه فى مأزق خطير بعد أن تحدث المرأة الصعيدية، بأسلوبه الذى يسيطر عليه الإعوجاج".

وأضاف البيان، أن "أهالى الصعيد يملكون قدرة الرد والدفاع عن نساؤهم بأكثر من وسيلة، وينبغى عليه الجنوح إلى السلم وإبداء اعتذاره لـلمرأة الصعيدية؛ تلك الملكة المتوجة بتاج الشرف المرصع بـالعفة والطهارة".

وذكر البيان، أن "أهالى الصعيد، يرفضون هذا النوع من التطاول الأول من نوعه على المرأة الصعيدية، ولا يدرك تيمور، أن تصريحاته جعلت منه أشد الأعداء لأهالى الصعيد، الذين يرفضون المساس بكرامتهم مع الاحتفاظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية".

مطالبات بتوقيع أقصى عقوبة على تيمور السبكى واتهامه بإهانة سيدات مصر كلها.. والسبكى يرد تلقيت تهديدات بالقتل والتصريحات مقطوعة من سياق حديث ولم أقصد أبدا الإهانة لأى شخص

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