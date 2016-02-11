دفاع زكريا عزمى: بدأنا فى إجراءات التصالح وسنتقدم بطلب لـ"الكسب" الأحد

قال المستشار جميل سعيد دفاع زكريا عزمى، إن فريق الدفاع بدأ فى أولى خطوات التصالح مع الحكومة ، وسيتقدم بطلب لجهاز الكسب غيرالمشروع بوزارة العدل يوم الاحد المقبل لإنهاء إجراءات التصالح.

وأضاف سعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيسلم جهاز الكسب طلب التصالح وصور من محضر جلسة محاكمة موكله التى انتهت باتخاذ إجراءات التصالح، وذلك لانهاء إجراءات السداد،وفقاً لما ورد في تقرير الكسب المقدم من لجنة الخبراء للمحكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، سمحت لزكريا عزمى الجلسة الماضية بالتصالح مع الدولة، وسداد المبلغ الوارد بالتقرير .

كانت محكمة النقض، قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة زكريا عزمى بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته.

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