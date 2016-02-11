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حماس تمنع موظفًا كبيرًا بالأمم المتحدة من مغادرة غزة

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حماس تمنع موظفًا كبيرًا بالأمم المتحدة من مغادرة غزة حماس تمنع موظفًا كبيرًا بالأمم المتحدة من مغادرة غزة
قال مسئول بالأمم المتحدة، إن حركة حماس منعت موظفا كبيرا بالمنظمة الدولية من مغادرة قطاع غزة.

وقال المسئول إن محمود ضاهر رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية فى غزة، منع من المغادرة اليوم الخميس. وتحدث المسئول شريطة عدم الكشف عن هويته لانه ليس مسموحا له بمناقشة الحادث.

وأضاف المسئول أن حماس اعلنت منذ اسبوعين أن المنظمات الدولية تحتاج الى تصريح خروج تصدره حماس عند مغادرة القطاع متوجها إلى إسرائيل.. وكانت المنظمة معفية من قبل من الحصول على التصريح. وطلبت الامم المتحدة شهرا لدراسة الطلب.

ويبدو أن التحرك هو محاولة من حماس لممارسة نفوذها على الأمم المتحدة، التى تقدم المعونة لمئات الآلاف من الفلسطينيين المعدمين.
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