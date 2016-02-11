بالصور.. جمعية الشبان المسيحية بالإسماعيلية تشارك فى مشروع الخدمة العامة

شاركت جمعية الشبان المسيحية فى مشروع الخدمة العامة لعام 2016 التى تنظمه توجيه الخدمة الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم على مدى يومين، الذى يتضمن تجميل وتنظيف وإنارة وتشجير ودهانات أرصفة بالمنطقة الواقعة أمام مكتبة مصر العامة بحى ثالث وبمشاركة 60 من طلبة المدارس الزراعية والفنية.

ويهدف المشروع إلى المحافظة على البيئة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتشجيع العمل الجماعى.

كما شارك فى المشروع حى ثالث وجمعية نساء الإسماعيلية، وفى الختام تم توزيع الشهادات التقديرية والجوائز العينية على الطلبة والطالبات المشاركين فى المشروع بحضور المهندس مجدى حنا رئيس جمعية الشبان المسيحية، وعواطف أندراوس ومجدى عدلى عضوى مجلس إدارة جمعية الشبان، وجودة أحمد مدير عام توجيه الخدمة الاجتماعية، وسماح جاد رئيس جمعية نساء الإسماعيلية.



>