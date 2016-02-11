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غدًا.. وزير الاستثمار يفتتح عددًا من المشروعات بأسوان

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غدًا.. وزير الاستثمار يفتتح عددًا من المشروعات بأسوان غدًا.. وزير الاستثمار يفتتح عددًا من المشروعات بأسوان
يضع أشرف سلمان، وزير الاستثمار، غداً الجمعة، حجر الأساس لفرع الاستثمار بديوان عام محافظة أسوان، كما يفتتح 3 فروع لشركات تجارة بيع المصنوعات وبنزايون وصيدناوى.

وتشمل زيارة وزير الاسثمار لمحافظة أسوان غداً، تفقد شركة الصناعات الكيماوية، وافتتاح ملحق فندق موفنبيك التابع للشركة القابضة للسياحة، الذى يضم 194 غرفة وجناحا، بتكلفة نحو 194 مليون جنيه.

يرافق الوزير خلال جولته، علاء عمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، ورؤساء الشركات التابعة فى أسوان.
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