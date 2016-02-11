مركب طبيعى بالخضراوات يحميك من سرطان الثدى.. ركزى فى البروكلى

كشفت دراسة جديدة عن مركب موجود فى الخضراوات ويحارب نمو الخلايا السرطانية.

>جاء ذلك بعد أن فحص باحثون من كلية الطب التابعة لجامعة أوريجون للصحة والعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية، 54 سيدة خضعن لتصوير الثدى بالأشعة السينية وتبين إصابتهن بسرطان الثدى فى مرحلة مبكرة، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين، الأولى تعاطين علاجات بديلة، والثانية حصلن على عنصر السلفورافين المتواجد فى البروكلى وغيره من الخضراوات.

>وقال "إميلى هو" المتخصص فى الغذاء والسرطان بجامعة ولاية أوريجون إن نتائج الدراسة جاءت مشجعة للغاية، حيث كان يعتقد أن الطرق الغذائية تقليدية ويقتصر دورها فى الوقاية من السرطان، ولكن ثبت أنها تساعد فى إبطاء نمو الأورام الموجودة.

>كما أظهرت الدراسة أن النساء اللائى يتناولن الكثير من البروكلى والقرنبيط والكرنب واللفت والتى تحوى عنصر السلفورافين، لديهن احتمالات ضعيفة لخطر الإصابة بسرطان الثدى، لأن هذه الخضراوات تعمل بشكل كبير كمضاد للسرطان وتمنع نمو الخلايا السرطانية وتقاومها.

شبكةعيونالإخبارية

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