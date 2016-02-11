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صور| محافظ قنا يتفقد اعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمدينة قنا‎

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صور| محافظ قنا يتفقد اعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمدينة قنا‎ صور| محافظ قنا يتفقد اعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمدينة قنا‎

 

زيارة المحافظ التفقدية

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ قنا أعمال الإحلال والتجديد بخطىّ طرد محطة رفع صرف صحى مدينة العمال بشارع الرياح بتكلفة اجمالية بلغت 10 مليون و500 ألف جنيه، وذلك بمرافقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال «الهجان» إنه سوف يتم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 450 م خلال الإسبوع القادم تمهيدًا للبدء في المرحلتين الثانية والثالثة المقرر انتهائهما في شهر يونيو المقبل، كما تفقد أعمال الصيانة التي تجري بعدد 2 فرعة صرف صحي بطول 80 م بمنطقة الهبوط الذى وقع بجوار مجمع المحاكم بمدينة قنا بتكلفة مالية بلغت 450 ألف جنيه، موضحًا أنه سوف يتم الإنتهاء من صيانتها خلال الإسبوع القادم.

يأتي ذلك فى إطار خطة المحافظة التي تعمل على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطن القنائى في شتى أرجاء المحافظة.

 

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