بالفيديو – مرتضى منصور للاعب الزمالك: أنت جديد؟

"من أنت" كان هذا هو السؤال الذي وجهه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للاعب الفريق باهر المحمدي خلال اجتماعه باللاعبين يوم الخميس.

واجتمع مرتضى منصور بلاعبي الزمالك يوم الخميس في أول مران للفريق عقب رحيل أحمد حسام "ميدو" عقب الهزيمة من الأهلي بهدفين دون رد في قمة الكرة المصرية.

وطالب مرتضى منصور من اللاعبين القتال على لقب الدوري وعدم النظر لفارق السبع نقاط بينه وبين الأهلي المتصدر (طالع التفاصيل).

وانضم باهر المحمدي للزمالك قادما من الإسماعيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأثناء حديث رئيس الزمالك للاعبين لم يعرف باهر المحمدي أو إذا كان تم قيده في قائمة الفريق من عدمها.

وتحدث مرتضى قائلا:"نريد عودة الروح الرائعة التي كانت متواجدة في الفريق خلال الموسم الماضي".

وأكمل"لا يعقل أن يكون عندي فريق به عمر جابر وكهربا وحازم وطارق وشيكابالا وحمودي ودويدار ومكي وباسم ورمزي والشناوي".

وعندما نظر لباهر المحمدي صمت قليل قبل أن يوجه إليه سؤالا قائلا:"أنت جديد"؟

وأكمل"هل تم قيدك أم لا"؟

وذلك قبل أن يقوم أعضاء الجهاز الفني الحاضرين للاجتماع بشرح كل شيء لرئيس الزمالك.

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