شوقي غريب يؤكد رحيله عن الانتاج الحربي بنهاية الموسم

أكد شوقي غريب المدير الفني لفريق الانتاج الحربي أنه لن يستمر في منصبه عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال غريب عقب الفوز على الإسماعيلي 0/3 في الدوري:"مستحيل أستمر لموسم جديد مع الانتاج، وسأرحل نهاية الموسم الجاري".

وأضاف عبر قناة "أون تي في" قائلا:"سأنجز مهمتي مع الانتاج بإبقاء الفريق في بطولة الدوري، ثم أحتاج للراحة قليلاً بالبقاء مع عائلتي".

وأوضح"أتعرض لضغوط عديدة، ولا أعني أنني تلقيت عروض أخرى، لا أريد العمل مع أندية أخرى .. فقط أحتاج للابتعاد قليلاً عن ضغوط كرة القدم".

وواصل"إمكانيات الإنتاج الحربي تتفوق قليلاً على أسوان، ولكن لا يجوز أن نشتكي، فالفريق يضم نجومًا كبارًا يقدرون هذه الظروف".

وأتم المدرب السابق لمنتخب مصر"أطالب وزير الانتاج الحربي ورئيس النادي بمساندة هذا الفريق بشكل أكبر في المرحلة القادمة".

وجمع الانتاج الحربي 25 نقطة من 18 مباراة بعد صعوده للدوري الممتاز هذا الموسم.