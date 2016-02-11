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رئيس الزمالك يتحدث عن هدف إيفونا ويؤكد: سنكون أبطال الثنائية والفارق 4 نقاط عن الأهلي

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رئيس الزمالك يتحدث عن هدف إيفونا ويؤكد: سنكون أبطال الثنائية والفارق 4 نقاط عن الأهلي رئيس الزمالك يتحدث عن هدف إيفونا ويؤكد: سنكون أبطال الثنائية والفارق 4 نقاط عن الأهلي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ثنائية الأهلي التي فاز بها في القمة مؤكدا "الزمالك سيكون بطل الثنائية".

وقال مرتضى منصور في اجتماعه مع لاعبي الزمالك: "الأهلي صنع 3 هجمات فقط. هجمات مرتدة فقط".

وأضاف "لو تكررت 100 مرة لن تهز شباكنا".

وأوضح "هدف عمرو جمال جاء بسبب الاندفاع من أجل التعادل. أما الهدف الأول فجاء بسبب خوف اللاعبين من التدخل على إيفونا".

وأكمل حديثه قائلا: "الفارق بيننا مع الأهلي 4 نقاط. لأنه يوجد مباراة ثأرية في الدور الثاني".

وأتم في رسالته إلى اللاعبين: "حققوا الفوز في كل المباريات القادمة. والزمالك سيتوج بطلا للدوري والكأس. سنكون أبطال الثنائية".

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