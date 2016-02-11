ذكريات في الجول – مصطفى عبده .. الذي وصفه علي زيوار بالفظيع المريع البديع

"أهم وأخطر مميزاته سرعته في الافلات من المدافعين .. مما يشكل خطورة كبيرة على المرمى من مركز الجناح".

"هو ركيزة أساسية في تشكيل الأهلي ومنتخب مصر، وبدونه تشعر أن الفريق ينقصه شيء هام وضروري، فهو يملك سلاح التسديد القوي للكرات الثابتة والمتحركة".

"هو في الحقيقة مثل الديزل المجري في ملاعب مصر وإفريقيا بالسبعينات، لقد أثبت كثيرا أن البطل هو الذي يثبت أصالتهـ ويرتفع إلى مستوى المسؤولية عندما تتطلب الأمور ذلك".

لا شك أن مصطفى عبده نجم الأهلي ومنتخب مصر في السبعينات والثمانينات هو أحد أيقونات الكرة المصرية، لتفرده وألقابه الكثيرة التي قاد فريقه ومنتخب بلاده إليها.

فهو اللاعب الذي رفع الكؤوس الإفريقية التي حصدها الأهلي في بداية الثمانينات مع رصيد 330 مباراة بالقميص الأحمر، كما رفع كأس الأمم الإفريقية لعام 1986 وشارك في أوليمبياد لوس أنجيلس 1984 مع رصيد 86 مباراة دولية.

يمر مصطفى عبده هذه الأيام بوعكة صحية قوية وهو في الـ62 من عمره يرقد على إثرها بالفراش بأحد المستشفيات الخاصة.

وينقل FilGoal.com جزء من ذكريات النجم الذي لقب بالمجري والتي احتواها أحد كتب سلسلة نجوم تجري فوق البساط الأخضر بقلم الكاتب أحمد عفت تحت عنوان .. مصطفى عبده أحسن جناح في السبعينات.

مصطفى سبقه إلى الحياة شقيقين وشقيقة فضلا عن شقيق رابع توفاه الله في شهوره الأول لأنه كان دائم المرض، ولذلك عندما علم الطبيب بحمل الأم مرة جديدة عرض على زوجها إنزال الجنين بالحقن، لكن أحمد عبده رد قائلا "أنا رجل مؤمن يخاف الله .. وهذه إرادة الله تعالى".

ولدته أمه فجر يوم 27 رمضان فسماه والده (قدري) تيمنا بليلة القدر، وكان قد نذر قبل ذلك إن كان المولود ذكرا أن يسميه مصطفى، ولذلك ظل اسم الشهرة به هو قدري، بينما اسمه في شهادة الميلاد مصطفى.

بدأ مصطفى عبده مشواره مع الكرة في نادي منطقة شمال القاهرة للكهرباء عام 1968 وظهرت موهبته مبكرا، إذ عرض عليه الانضمام للترسانة منافس الأهلي والزمالك في ذلك الوقت بعدما سجل هدفين من ركلتين ركنيتين في مباراة ضد الشواكيش لكن والده رفض.

بعدها شاهده مصطفى حسين أحد كشافي الأهلي وطلب من والده ضم المراهق اليافع لكنه رفض أيضا، قبل أن تمر الأيام وينضم لناشئي الأهلي دون 17 عاما عام 1970، ويصبح أحد أهم لاعبيه على مدار التاريخ.

فقد حصل مصطفى عبده مع الأهلي على عشر بطولات دوري وخمسة ألقاب لكأس مصر، وتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرة وكأس الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس ثلاث مرات قبل اعتزاله عام 1987.

السطور الأولى كانت على لسان علي زيوار المعلق الرياضي المعروف في حق مصطفى عبده والذي أضاف "تتضاعف قوة الأهلي ومنتخب مصر عندما يكون المجري في حالة ذهنية وبدنية عالية، فهو قادر على خداع المدافعين حتى لو تكاثروا عليه".

"طوله وقوامه كالمانيكان ويعد هيكله البدني نموذجا للاعب كرة القدم، فمصطفى عبده هو الديزل السريع، الذي يوصف بأنه الفظيع المريع البديع".

"إذا كان مصطفى عبده في مزاج رائق فأنه يبدع ويؤدي كل مهامه الدفاعية والهجومية، وتجده في كل مكان من الملعب حسب ظروف المباراة وظروف اللعب".

"المجري هو الذي يسحب الفريق للأمام وهو القادر على نقله من نصف ملعبه إلى نصف ملعب المنافسين، كما أن تسديداته متنوعة ومفاجئة .. فهو اللاعب القوي والدقيق والذكي".

** الحلقة هي بداية لسلسلة يستعرض فيها FilGoal.com ذكريات أيقونات الكرة المصرية.