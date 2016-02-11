مدرب الزمالك – النادي الأبيض يفتح باب الاتصال بمدرب إنجليزي مخضرم

فتح نادي الزمالك باب الاتصال بالمدير الفني الإنجليزي المخضرم هاري ريدناب لاستطلاع رأيه في تولي قيادة الفريق الأبيض.

هاري ريدناب لديه خبرات كبيرة في عالم التدريب بالدوري الإنجليزي الممتاز إذ قاد أندية بحجم وست هام يونايتد وبورتسموث وساوثامبتون وتوتنام هوتسبر وكوينز بارك رينجرز.

ويبحث الزمالك عن مدير فني يقود الفريق خلفا لأحمد حسام "ميدو" الذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام الأهلي بهدفين نظيفين وارتفاع فارق النقاط لصالح الشياطين الحمر إلى 7 في سباق الدوري المصري.

وكان العمل مديرا فنيا لكوينز بارك رينجرز لـ3 سنوات المهمة الأخيرة لريدناب قبل أن تتم إقالته ويظل بلا عمل منذ ابريل 2015.

وكانت رحلة ريدناب في توتنام الأبرز في مسيرته إذ قاد الفريق اللندني في 198 مباراة وفاز في 98 لقاء وخسر 50 وتعادل في مثلهم.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد صرح بأنه يستهدف تعيين مدربين بسير ذاتية قوية حتى لو كلف النادي ما يزيد عن 100 ألف دولار شهريا.

وينتظر الزمالك الحصول على موافقة أولية من ريدناب للسير في خطوات التفاوض معه، إذ يبحث النادي الأبيض عن مدربه الرابع في الموسم الجاري بعد جوزفالدو فيريرا وماركوس باكيتا وميدو.