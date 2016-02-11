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قوات النظام السورى على مشارف مدينة تل رفعت أبرز معاقل الفصائل شمال حلب

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قوات النظام السورى على مشارف مدينة تل رفعت أبرز معاقل الفصائل شمال حلب قوات النظام السورى على مشارف مدينة تل رفعت أبرز معاقل الفصائل شمال حلب

>باتت قوات النظام السورى على مشارف مدينة تل رفعت، أبرز معاقل الفصائل المقاتلة فى ريف حلب الشمالي، حيث يخوض الطرفان اليوم الخميس، اشتباكات على بعد ثلاثة كيلومترات منها، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن: "باتت قوات النظام والمسلحون الموالون لها مع استمرار تقدمها فى ريف حلب الشمالى بغطاء جوى روسي، على مشارف مدينة تل رفعت، حيث تخوض اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة ضد الفصائل المقاتلة فى بلدة كفرنايا التى تبعد ثلاثة كيلومترات عنها".

وتسيطر الفصائل المقاتلة منذ العام 2012 على تل رفعت التى تبعد مسافة عشرين كيلومترا عن الحدود التركية، وتعد تل رفعت ابرز معاقلها فى ريف حلب الشمالى الى جانب مارع واعزاز.

وتعرضت تل رفعت اليوم الخميس بحسب المرصد، لغارات جوية شنتها الطائرات الروسية التى تنفذ حملة جوية فى سوريا مساندة لقوات النظام منذ نهاية سبتمبر.
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