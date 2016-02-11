صور| محافظ الأقصر يستقبل كبيري مستشاري «كيري» والسفير الأمريكي بالقاهرة‎

استقبل محمد بدر، محافظ الأقصر، السفير ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للشئون العالمية والسفير الأمريكي بالقاهرة ستيفين بيكروفيت وشيري كارولين رئيس المعونة الأمريكية، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وذلك خلال زيارتهم للأقصر فى إطار زيارة الوفد لعدد من محافظات الجمهورية للتأكيد على شراكة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للتنمية الاقتصادية في مصر.

أوضح محافظ الأقصر للوفد الخطط والاستراتيجيات التنموية للمحافظة التي تستهدف استعادة المعدلات السياحية العالية إلى جانب دعم وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظة من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة، الأمر الذي يعود بالنفع على ابناء المحافظة.

وأكد الجانب الأمريكي أن هذه الزيارة تستهدف دعم الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات التنموية بالتعاون مع الحكومة المصرية في مجال الاقتصاد والسياحة والتدريب ورفع كفاءة العمالة وتنمية المناطق الأثرية وخلق برامج ومنتجات سياحية مستحدثة، بالإضافة إلى مشروعات زراعية تستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتوفير الأمن الغذائي في صعيد مصر وتنويع المنتج المزروع وزيادة حصيلة الفلاح الصغير وربطه بسلاسل الإمداد وخاصة بمحافظات الصعيد ودعمها للتنمية الاقتصادية في مصر، للتأكيد على التاريخ الطويل من التعاون بين مصر والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يزور السفير ثورن عدد من المشروعات التي ترعاها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالأقصر لإلقاء الضوء على الدور الهام والحيوي للتراث الثقافي المصري وجهود الحفاظ على الاَثار كوسائل لتشجيع السياحة والتنمية الاقتصادية.