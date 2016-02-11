بالصور.. محافظ سوهاج يشهد المنتدى العلمى الأول لطب الأسنان

شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم الخميس، منتدى سوهاج العلمى الأول لطب الأسنان بحضور الدكتور شفيق الحكيم نقيب أسنان مصر ، والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور خالد نور رئيس المنتدى، والدكتور جمال عبد الحليم نقيب أطباء أسنان سوهاج والرئيس التنفيذى للمنتدى، ونخبة من أساتذة طب الأسنان على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ أن المؤتمرات والندوات العلمية والتدريبية، أحد السبل الهامة لمنح المهارات العلمية والعملية اللازمة لطبيب الأسنان خاصة فى سوهاج، وطلب تقديم المزيد من الدعم لمركز تدريب أطباء الأسنان بالمحافظة، لافتا إلى دعم المحافظة الكامل للأطباء فى سوهاج، خاصة من خلال العمل على توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعى للمغتربين فى سوهاج، وتقديم خدمة ملموسة وواقعية لهم فى سبيل توفير الحياة الكريمة، كعامل جذب مهم لعملهم فى سوهاج مما يصب فى مصلحة المواطن السوهاجى.

وتطرق إلى حديثه مع وزير الصحة خلال لقائه برئيس الجمهورية الأسبوع الماضى، معلنا أن جميع المناصب الإدارية والقيادية ستكون مفتوحة فى سوهاج سواء مدير "مستشفى، أو إدارة، أو وحدة، أو مؤسسة" أمام جميع الأطباء سواء طبيب " بشرى، أسنان، صيدلة ، أوعلاج طبيعى"، شريطة أن يكون لديه رؤية إدارية وموهبة قيادية للعمل فى الشارع والمستشفى قبل الجميع، ويقدم قدوة حسنة لزملائه، كما أعلن أيضا إنشاء أكاديمية للإدارة قريبا فى سوهاج .

من جانبه أعرب الدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء أسنان مصر عن سعادته بالتواجد فى سوهاج كأحد أهم محافظات الصعيد الذى عانى كثيرا فى الأعوام السابقة ، لافتا إلى تطور سوهاج الملحوظ عن الماضى، مؤكدا دعمه للمحافظة وأطباء الأسنان بها وتقديم المزيد من الدعم والتدريب للوصول بشباب أطباء الأسنان إلى التميز ومنحهم فرصا تدريبية تزيد من مهاراتهم العملية فى التعامل مع المرضى من المواطنين وخاصة أهالى وشعب سوهاج.



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