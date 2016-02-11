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صور| متحف الآثار بالوادي الجديد يفتتح معرضًا للآثار الفرعونية والرومانية‎

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صور| متحف الآثار بالوادي الجديد يفتتح معرضًا للآثار الفرعونية والرومانية‎ صور| متحف الآثار بالوادي الجديد يفتتح معرضًا للآثار الفرعونية والرومانية‎

من معروضات المتحف

 

نظم متحف الأثا​ر​ بالوادي الجديد معرضًا للآثار الفرعونية والرومانية والتي استخدمها سكان الواحات في الطقوس الدينية وعيد الحب للملوك والمعروف باسم “الحب سيد”.

شهد الافتتاح لفيف من مواطني مدينة الخارجة، وقيادات قطاع الاثار بالمحافظة وموظفي متحف آثار الوادي الجديد بمدينة الخارجة. وقال طارق محمود أحمد، مدير متحف أثار الوادي الجديد، أن المعرض، مقام داخل قاعات المتحف لمدة أسبوع، ويضم قطع أثرية من مادة الألبستر، والتي كانت تستخدم فى الاحتفالات الدينية والرسمية، واحتفالات “الحب سيد”، وهو الاحتفال الثلاثيني، لتتويج الملوك على عرش الحكم وعدد من الاحتفالات الأخرى بالدولة.

أضاف أن الأواني الموجودة بالمعرض، يرجع تاريخها إلى لعصر الدولة القديمة، بحوالي 2800عام، قبل الميلاد وأن الأواني المعروضة مدون عليها بالحفر الغائر كتابات وخراطيش ملوك بالدولة القديمة.

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