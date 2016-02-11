كارثة.. دجاج الوجبات السريعة معدل وراثيًا بـ"4 أرجل و6 أجنحة"

فجر الدكتور رمزى البارودى، أستاذ طب الأطفال، وجراحة كلى الأطفال ورئيس الجمعية المصرية لطب كلى الأطفال، مفاجأة حيث أكد أن محلات الوجبات السريعة المشهورة تعمل على تعديل الفراخ وراثيًا ما يترتب عليه فقس بيض يحوى فراخ بـ"4 أرجل" و"6 أجنحة" وهذا أمر خطير للغاية.

وأوضح البارودى أن أصحاب المحلات لا يفكرون فى المستهلك بل يفكرون فى المكسب فقط، لافتًا إلى أن تجنب تناول الأطعمة فى هذه المحلات واجب خاصة أنه يمكن تحضيرها فى المنزل بنفس الطريقة.

وأضاف أستاذ طب الأطفال فى تصريحات صحفية على هامش فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الـ37 للجمعية المصرية لرعاية الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين، والمنعقد فى الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجارى بمدينة الغردقة، تحت عنوان "الجديد فى طب الأطفال حديثى الولادة": "يجب تعليم الطفل الأكل الصحى من بداية تناوله الطعام، مع ضرورة البُعد عن الأكلات الجاهزة ومحلات الوجبات السريعة".

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