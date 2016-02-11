بالصور.. طفلة تتحدى توقعات الأطباء بوفاتها نتيجة إصابتها بعيب خلقى

ولدت "آلانا لونج" من مدينة "أكرينجتون" بإنجلترا مصابة بعيب خلقى نادر وهو التهاب سبب لها ورم فى الجزء الخلفى من رأسها ورغم توقع الأطباء بوفاتها تمسكت بالحياة وتعيش الآن حياة طبيعية.

ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" تفاصيل رحلة علاج الرضيعة فقال: "أكد الأطباء أن العيب الخلقى الذى ولدت به "آلانا" نادر وحدث بسبب ثقب فى الجزء الخلفى من الجمجمة، وتم اكتشافه وهى جنين وتوقع الأطباء وقتها موتها فى بطن أمها وعند ولادتها كانت بوزن مثالى وصحة جيدة ما شجع الأطباء على إجراء استئصال للورم حتى تعيش حياة طبيعية.

واستأصل الأطباء الورم بعد 8 أيام من ولادة "آلانا"، وكان هذا الورم ملىء بالسائل الدماغى الشوكى، ومن الآثار السلبية التى عرفها الأطباء قبل العملية والناتجة عن استئصال هذا الجزء هو ضعف نظر الطفلة مع احتمال إعاقتها ذهنيًا.

وقالت والدة الطفلة وتدعى "كاثرين" 38 عامًا: أخبرنى طبيب النساء الخاص بى بالتهاب فى دماغ "آلانا" فى الأسبوع الـ20 من حملى بها ومع خوفى على طفلتى لم أستطع التخلى عنها وقتلها بيدى واستمررت فى الحمل، وعكس ما توقعه كل الأطباء ولدت "آلانا" بصحة جيدة وأجريت لها العملية وهى الآن عمرها 11 شهرًا وتعيش حياة طبيعية كباقى الأطفال فى نفس عمرها لافتة إلى أن الالتهاب كان على شكل كيس ملىء بسائل ويحدث نتيجة عدم غلق الأنبوب العصبى الخاص بالطفل أثناء مرحلة تكوينه.

وبدوره قال والد الطفلة ويدعى "مارك" 45 عامًا: أتابع حالة ابنتى عند الطبيب وهذا يزيد اطمئنانى وعدم خوفى من عدم تأثير العملية عليها، وهى تنمو بشكل طبيعى وتحاول تحدى كل الظروف للعيش وأنا أحاول معها بكل طاقتى.