بائع مغربى متجول يحرق نفسه احتجاجًا على رفض القضاء شكواه

>أضرم بائع متجول مغربى النار فى نفسه اليوم الخميس، داخل محكمة فى مدينة أغادير بجنوب البلاد، بعدما رفضت المحكمة شكوى تقدم بها، وتم نقله للمستشفى مصابا بجروح خطيرة، بحسب ما نقل الإعلام المحلي.

وقال موقع "مشاهد" الإلكترونى، إن البائع المتجول أضرم النار فى نفسه "داخل مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لاغادير، وأصيب بجروح وصفت بالخطيرة".

وبحسب الموقع فإن البائع "رفع دعوى قضائية ضد حارس ليلى قام بتكسير عربته اليدوية، غير أن المحكمة قامت بحفظ الشكوى، وهو ما جعله يقتحم مكتب وكيل الملك ويضرم النار فى نفسه".

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