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الملك سلمان فى مصر 4 أبريل..العاهل السعودى يقطع ألسنة المشككين فى العلاقات المصرية السعودية بزيارة تاريخية للقاهرة..أجندة الملك تتضمن إنجاز مخرجات المجلس التنسيقى المصرى السعودى وبحث الأوضاع بالمنطقة

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الملك سلمان فى مصر 4 أبريل..العاهل السعودى يقطع ألسنة المشككين فى العلاقات المصرية السعودية بزيارة تاريخية للقاهرة..أجندة الملك تتضمن إنجاز مخرجات المجلس التنسيقى المصرى السعودى وبحث الأوضاع بالمنطقة الملك سلمان فى مصر 4 أبريل..العاهل السعودى يقطع ألسنة المشككين فى العلاقات المصرية السعودية بزيارة تاريخية للقاهرة..أجندة الملك تتضمن إنجاز مخرجات المجلس التنسيقى المصرى السعودى وبحث الأوضاع بالمنطقة
أعلن السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سوف يقوم بزيارة رسمية إلى مصر فى الرابع من شهر أبريل 2016.

وأكد السفير قطان، أن هذه الزيارة تأتى فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه خادم الحرمين الشريفين بمصر حكومةً وشعباً، وحرصه على تعزيز التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.

فى غضون ذلك استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، عصام بن سعيد وزير الدولة السعودى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الدولة السعودى أكد حرص المملكة على مواصلة تعزيز علاقاتها الاستراتيجية المتميزة مع مصر على جميع الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية، منوهاً عن أهمية الاستمرار فى مواصلة مسيرة العمل المشترك فى إطار المجلس التنسيقى المصرى السعودى، والمضى قدماً فى تنفيذ المشروعات التى يتضمنها عمل المجلس فى مختلف المجالات التى تشمل الإسكان والزراعة والاستثمار والتعليم والثقافة وغيرها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيداً بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الرئيس أن مصر ترحب دوماً بتنمية العمل المشترك مع المملكة العربية فى مختلف المجالات، ولاسيما فى إطار المجلس التنسيقى المشترك بين البلدين، الذى يمثل إطاراً فاعلاً يتعين استثماره لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصرى والسعودى.

وأشاد الرئيس بوتيرة عمل المجلس والحرص المشترك على انتظام اجتماعاته التى تُعقد بالتبادل بين القاهرة والرياض. وأشار الرئيس السيسى، إلى أن العلاقات المصرية – السعودية تمثل ركيزةً لاستقرار المنطقة العربية، ونموذجاً للعلاقات بين الدول العربية، وما يجب أن تكون عليه من تعاون جاد وبنّاء يهدف لتحقيق الصالح العربى.

ومن المقرر أن يستعرضا الرئيس السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ما تم بحثه بإجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى من ملفات التعاون المشترك، وعلى رأسها ملفات التعاون الاقتصادى والاستثمارى التى توجه لصالح الشباب ومشروعات مصر القومية، إضافة لإنهاء المناقشات حول بعض المشروعات التى ستنفذ فى إطار حزمة الـ30 مليار ريال، والتى أعلن عنها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، وستكون من خلال الصندوق السعودى للتنمية وصندوق الاستثمارات السعودى، وتتضمن استثمارات فى مشروعات سكنية وسياحية وزراعية ومشروعات أخرى فى مجال الطاقة والكهرباء.

ومن المقرر أيضا أن يبحث الجانبان تطورات الأوضاع فى المنطقة خاصة الاوضاع فى سوريا واليمن وليبيا والعراق، فضلا عن طرح ملف القمة العربية القادمة والتى ستعقد فى المغرب يومى 6 و 7 أبريل القادم خاصة وأن مصر رئيس القمة الحالية، بالاضافة الى بحث تسمية أمين عام جديد للجامعة العربية أو التجديد للدكتور نبيل العربى الأمين العام الحالى.

من جهة أخرى، يقوم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة إلى روسيا فى منتصف مارس المقبل.

وقال السفير الروسى لدى الرياض أوليغ أوزيروف فى مقابلة مع وكالة "تاس" إن مواقف روسيا والسعودية حول المسائل المتعلقة بالأمن الدولى مثل استعادة الاستقرار فى سوريا ومكافحة الإرهاب وعدم الانتشار النووى، متطابقة.

وأضاف: "فى الوقت الراهن يمكننا أن نقول بثقة إن مواقف روسيا والسعودية متطابقة أو قريبة حول معظم القضايا الدولية والإقليمية، مثل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومحاربة الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، والنزاع العربى الإسرائيلى.

كما تتطابق مواقف البلدين فيما يخص إدانة الأعمال الإرهابية والمتطرفة، إذ تتعاون موسكو والرياض بنزاهة وفعالية حول المسائل، وذلك فى إطار الاتصالات الثنائية وفى مختلف الصيغ الدولية، وبالدرجة الأولى فى إطار الأمم المتحدة".

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مصر 365

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