التشيك تقترح إرسال مدربى طيارين إلى العراق

>قال وزير الدفاع التشيكى إنه يخطط لإرسال نحو 30 مدربا وفنيا عسكريا إلى العراق لتدريب الطيارين على قيادة الطائرات تشيكية الصنع.

وقال مارتن ستروبنكى إن المبادرة التشيكية جزء من الجهود الدولية لمساعدة العراق فى مكافحة مسلحى تنظيم داعش، وناقش ذلك خلال لقاء فى بروكسل مع وزير الدفاع الأمريكى آش كارتر.

ووافقت التشيك على بيع 15 طائرة مقاتلة من طراز "إل-159" إلى العراق.. وينتظر الاتفاق حاليا الحصول على الضوء الأخضر من بريطانيا.

وفى زيارة لبروكسل اليوم الخميس، قال ستروبنكى إنه يأمل فى تراجع بريطانيا عن اعتراضاتها على الاتفاق قريبا.

ويقوم مدربون تشيكيون حاليا بتدريب أربعة طيارين عراقيين وعشرات من قائدى المروحيات فى التشيك..كما وفرت أسلحة وذخائر وقنابل يدوية وقاذفات قنابل مضادة للدبابات للجيش العراقي.

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