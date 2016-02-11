صور| ختام فعاليات «كرنفال التميز والإبداع» بمكتبة مصر العامة في الأقصر‎

شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر ختام فعاليات مهرجان أجازة نصف العام الدراسي «كرنفال التميز والإبداع»، والذي استمر لمدة أسبوع بمشاركة عدد كبير من طلاب المدارس تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر.

حضر حفل الختام طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم والعميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر ومحمد عباس مدير المكتبة وعدد من المسئولين.

قال موسى عبدالله، المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن طلاب 23 مدرسة شاركوا في فعاليات الكرنفال التي شملت أنشطة متنوعة تمنها محاضرات تنمية بشرية وورش تعليم موسيقى ورسم ونحت وتصوير، ودورات لغة انجليزية مجانية وعروض مسرحية وديفيله للأطفال، وعروض أزياء ومسابقات أجمل طبق ووجبة غذاء يصنعها الأطفال وأفضل رسومات وكاريكاتير وماسكات فنية بالإضافة إلى عروض الزهرات والأطفال والبراعم وفرق الكشافة والجوالة واكتشاف مواهب الغناء والتمثيل والمسرح والرسم والعزف.

وقال محمد عباس، مدير المكتبة، إن المهرجان يقام تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر واللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وبتعاون كافة الجهات بمحافظة الأقصر ومنها كلية الفنون الجميلة بالأقصر ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والجمعيات الأهلية ويشهد ختام المهرجان توزيع الجوائز علي المشاركين والفائزين في المسابقات.

وأضاف «عباس»، أن إدارة المكتبة تسعي لتنفيذ عدة أنشطة وفعاليات مميزة لجذب الجمهور الأقصري حيث يتم الإعداد لعقد مؤتمر ثقافة المرأة ومؤتمر الحفاظ على الآثار وغيرها من الفعاليات التي تساهم في ملئ أوقات الفراغ وتنمية مهارات وقدرات المشاركين والترويج للأنشطة المختلفة والمميزة بالمكتبة بما يساهم في رفع المستوي الثقافي والتعليمي للمواطنين وفي إطار الدور التنويري الذي يعد أحد الأهداف التي أنشئ من أجله فرع مكتبة مصر العامة بالأقصر.