بهارررريز بقلم| د.أماني إبراهيم

حين يصفى العسل يصبح شهدًا وتعصر الثمار لتصبح زيتًا ويفرك الورد فيصبح عبيرًا ولكن حين ينقى الشئ ويستخلص منه الفائدة يصبح “بهريزًا” كما عرفنا تلك الكلمة في لغتنا العامية لتعبرعن فائدة ودسامة الشئ وهي مفرد “بهروز” كلمة ذات أصل فارسي وتعني الخلاصة أو الفائدة وتطلق عادة على طبق الشوربة في اللغة الشعبية تعبيرًا على خلاصة كل ما يوضع بداخلها حتى يمكننا تناولها بكل سلاسة وتعم علينا فائدتها.

لم أخرج بعيدًا بذلك الوصف عن موضوعنا الذي أريد أن أحدثكم عنه فمن بين الضجيج والفوضى التي تحدث في جميع الإتجاهات والتي قد تكون مسئولة وغير مسئولو من إعلام ووزارات وهيئات ومؤسسات مواضيع سياسية تارة وأخرى اقتصادية وفضائح من كل صوب واحتجاجات ووقفات ودعوات من هنا وهناك لإحداث بلبلة في الفكر وتغييب الشعب المصري عن مشاكله الجوهرية والتي تتمثل في التربية والتعليم والصحة ولقمة العيش بكرامة ليحل عليهم جميعًا ذلك الاحباط الحقيقي حين تثار مواضيع وأمورًا لن تقدم لهم حلولًا أو فائدة لمشاكلهم الأساسية.

فجاءت أشهر سجادة حمراء في العالم في المركز الأول في عالم الثرثرة والبلبلة تلك السجادة التي سار عليها موكب الرئاسة لتصبح من أشهر مواضيع العصر وقد اتفق مع الجميع بأنه قد يكون أمرها مبالغًا فيه لسوء التنظيم وعدم صواب الرؤية للتجنب فكر المترصدين وما تمر به الدولة المصرية من احتياج اقتصادي فنتناسى ضاربين عرض الحائط حجم المشاريع الضخمة التي نتكلم عنها وهنا أتسائل لما تشغل السجادة الحمرا كل هذا الاهتمام ولما لم نعد نرى إلا سلبياتنا لنصبح ونمسي في دوائر سلبية تفقدنا الهمة والعزيمة ؟؟؟.

وسأدير دفة الحديث مرة أخرى من آخر الأحداث والثرثرة عن السجادة الحمراء إلى فائدة تعم الشعب بل العالم أجمع ليصبح “بهريزًا” للإنسانية ولن أتكلم عن الماضي كما غنى “الهضبة” بل سنتكلم عن واقع نعيشه ويعيشه العالم بما أفرزته مصر من ابناء صالحين برعوا في العلم فقدوموا للبشرية نموذجًا من العلم والثقافة لتعيش الإنسانية أجمع بأنفاس علمائنا المصريين بالخارج وبرغم كل هذا الفخر إلا أن الأسف يغمرني فالغريب يكرمنا ويدعمنا ونحن نطرد كل من هو ناجح وصادق خارج الوطن ويقدم الآخر لهم كل الإمكانات لنجاحهم وخدمة العالم وتتجاهل مصر ابنائها لتصدرهم إلى الخارج.

مازلنا في أدنى مستويات التعلم والثقافة ولا تملئ نفوسنا سوى الفوضى والثرثرة وهذا لايعني أن العالم الخارجي يشبه الملائكة ولا أن هؤلاء العلماء من طينة أخرى ولكن سنة الكون هي التوازن هناك القوي والضعيف المتعلم والجاهل الخير والشر.. إلخ فالوتيرة الواحدة تثبت أن هناك خللًا واضحًا يجب علينا تداركه فالعالم كله يعيش تلك المنظومة المنطقية مابين النجاح والفشل الا نحن فنعيش تحت سمائنا بنموذج أوحد لا يتغير مما يخالف سُنة الكون والتي في النهاية تؤدي الي مفهوم “محَلك سر” الا من رحم الله منا للبعض ولانتقدم خطوة للأمام بل بالعكس نتراجع الي الخلف دهورًا وأزمانًا.

لن أنهي حديثي إلا بعد أن أذكركم بما يعرف بحقيقة “البهاريززز” المصرية كما أعنيها حين أخرجت مصر للعالم حوالي 86 ألف عالم في مجالات مختلفة وسأذكر اقربهم لبر مصر وحديثي عن ابن مصر البار لوطنه السير”مجدي يعقوب” الذي تخرج من كلية الطب بمصر ليكمل تعليمه بالخارج بعد أن نشأ في أسرة تحترم العلم لأب يعمل طبيبًا بالجراحة العامة ويتخذه الابن نموذجًا ليصبح بعدها ثاني أشهر طبيب في العالم لعمليات جراحة وزراعة القلب.

وهو حامل لقب “أكثر أطباء العالم إنجازًا في عدد عمليات زرع القلب”، التي قام بها خلال مسيرته الطبية الطويلة بعد أن زرع قلبًا لمريضًا عام 1980 لتدوم حياته اكثر من 20 عامًا وأجرى أكثر من 2000 عملية جراحية ليعرف بعدها بثاني أشهر طبيب في العالم وألف أكثر من 100 بحث علمي ونال العديد من الألقاب والتكريمات من عدة ملوك ورؤساء العالم بداية من الأميرة ديانا وتوني بلير وملكة إسبانيا نهاية بلقب السير مجدي يعقوب والذي منحته إياه “اليزابيث” ملكة بريطانيا ولن أتجاوز تكريم الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك، حين أصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا حيث ضم عدد من رموز مصر بالخارج إليه من ضمنهم الدكتور مجدي يعقوب، أحمد زويل، وفاروق الباز، وغيرهم من العلماء والشخصيات العامة المتميزة والذين عملوا على دفع مسيرة العلوم والتكنولوجيا بمصر.

لماذا لا تعلو الأصوات بدعم ما تمتلكه مصر من عباقرة ومخترعين ومحبين لوطنهم لماذا يتمحور تركيزنا على السلبيات فقط دون غيرها من الإيجابيات ؟!!!، فهناك العديد من النماذج المصرية العبقرية داخل مصر ولم تلق اهتمامًا أو شهرة أو حتى القليل من الدعم ليتركوا للعالم الخارجي فينتشلهم لخدمة الإنسانية وفي جميع الأحوال هذا هو الهدف في النهاية إلا وهي خدمة البشرية ولكن لماذا لايكون لنا هذا السبق طالما أن أبنائنا هم “بهاريزززز” وخلاصة العلم والأبحاث التي تحفظ داخل إدراج المعاهد المؤسسات العلمية.

فالمثل الشعبي والمعروف ” اللي يشيل قربة مخرومة تخرعالبلد” إنما هي صرخة في آذان المسئؤلين في مصرعلهم مازالو يسمعوا ولم يصابوا بالصمم والخرس ليعلموا في النهاية ان ابنائهم هم الخاسر الأكبر فليس لنا بعد اهمالكم سوى الله.