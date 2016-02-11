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ضبط صاحب محل قطع غيار سيارات بحوزته 14 ألف قطعة مغشوشة بالقاهرة

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ضبط صاحب محل قطع غيار سيارات بحوزته 14 ألف قطعة مغشوشة بالقاهرة ضبط صاحب محل قطع غيار سيارات بحوزته 14 ألف قطعة مغشوشة بالقاهرة
تمكنت مباحث لشرطة والتجارة بالقاهرة، من ضبط صاحب محل قطع غيار سيارات مهربة جمركيا مغشوشة، حيث تحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات إلى شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص بحيازة وتجميع قطع غيار سيارات مغشوشة، والمقلدة لماركات الشركات الكبرى والخالية من أى مستندات تفيد مصدر حيازتها أو مشروعيتها تمهيدا لبيعها للمواطنين.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحال المتحرى عنه، حيث أسفرت عن ضبط 14709 قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة داخل المحل، حيث تحررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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