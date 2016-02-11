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ضبط قائد سيارة بحوزته 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

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ضبط قائد سيارة بحوزته 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء ضبط قائد سيارة بحوزته 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
تمكنت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالجيزة من إلقاء القبض على قائد سيارة قبل بيعه 8 أطنان دقيق مدعم فى السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات قد وردت إلى شرطة التموين والتجارة تفيد بقيام صاحب قائد سيارة بحيازته كميات كبيرة من الدقيق المدعم بقصد الاتجار فى السوق السوداء، ويقوم بالتجول بهدف بيع تلك الكميات للمواطنين بأعلى من أسعارها الأصلية، ما يعد استيلاء على أموال الدعم.

وعقب تقنين الإجراءات انتقل ضباط الإدارة إلى مكان المتحرى عنه، وتمكنوا من ضبط قائد السيارة وبحوزته 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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مصر 365

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