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خالد القماش لـ في الجول بعد الهزيمة من الانتاج: من يريد إقالتي.. فليفعل

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خالد القماش لـ في الجول بعد الهزيمة من الانتاج: من يريد إقالتي.. فليفعل خالد القماش لـ في الجول بعد الهزيمة من الانتاج: من يريد إقالتي.. فليفعل

"منذ اليوم الأول وقبولي المهمة وأنا أعرف إنني في مهمة انتحارية" هكذا بدأ خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي حديثه عقب هزيمة فريقه أمام الانتاج الحربي.

وسقط الدراويش أمام الانتاج الحربي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس في إطار الجولة 18 من الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وتحدث القماش لـFilGoal.com قائلا:"منذ اليوم الأول وقبولي مهمة تدريب الإسماعيلي وأنا أعرف إنني في مهمة انتحارية".

وأكمل"ومع ذلك قبلتها ومن يريد إقالتي فيلفعل".

وواصل"للأسف ليس لدي وقت كافي لإيجاد حلول جذرية وأجد نفسي مضطرا للدفع بلاعبين غير مقتنع بهم".

وأتم"ليس أمامي حلا سوى علاج المصابين للاستفادة بما يمكن أن يقدموه في الوقت الحالي ونحاول أن نرفع من حماس اللاعبين في الملعب في ظل وضعنا الصعب الحالي".

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