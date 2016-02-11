في الجول يكشف 3 مشاهد في ' عودة فيريرا إلى الزمالك ' .. رسائل نصية وقرار محسوم

هل بالفعل حدثت مفاوضات من الزمالك مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا للعودة لتدريب الفريق؟ ماذا عن كواليس التواصل مع لاعبي الفريق الأبيض بعد الخسارة أمام الأهلي؟ وكيف يرى فيريرا مستقبله مع السد؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها FilGoal.com.

الزمالك خسر من الأهلي بثنائية في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري ليبتعد عن الصدارة بفارق 7 نقاط. ويقرر مجلس إدارة النادي إقالة أحمد حسام "ميدو" من منصب المدير الفني.

في الوقت ذاته ودع فيريرا مع فريقه السد القطري دوري أبطال آسيا بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الجزيرة الإماراتي.

خرجت العديد من التقارير الصحفية لتشير إلى رغبة الزمالك في إعادة فيريرا لتدريب الفريق مع "ترحيب الأخير بذلك أيضا". فما صحة ذلك؟

FilGoal.com يستعرض 3 مشاهد في حقيقة عودة فيريرا إلى الزمالك.

المشهد الأول

عقب الخسارة أمام الأهلي أرسل عدد من لاعبي الزمالك رسائل نصية إلى فيريرا لحسه على العودة من جديد إلى الفريق.

وعلم FilGoal.com أن عددا من لاعبي الزمالك أكدوا لفيريرا أنهم "فقدوا الثقة في أنفسهم ويشعرون بالفارق الكبير بعد رحيله عن الفريق".

ولكن هل رد فيريرا على تلك الرسائل النصية؟

الإجابة هي لا.

وقتها كان فيريرا قد ودع دوري أبطال آسيا ولم يكن يسمح الوقت للحديث أو الرد على رسائل لاعبي الزمالك.

ولذلك لم يرد ولن يرد على أي رسالة من جانب أي لاعب من الزمالك لأنه "لن يناقش عودته إلى الزمالك مع لاعبي الفريق. لا مجال لذلك". حسب ما علم FilGoal.com.

المشهد الثاني

هل يريد فيريرا العودة إلى الزمالك؟ الإجابة هنا بشكل قاطع. لا.

لا يريد فيريرا العودة إلى الزمالك من جديد.

وتأكد FilGoal.com من عدم وجود أي رغبة لدى فيريرا في العودة من جديد بسبب "الإهانة التي تعرض ويتعرض لها من مرتضى منصور رئيس الزمالك".

ومن هنا فأمر عودة فيريرا إلى الزمالك شبه مستحيل، رغم عدم معرفة مصير المدرب البرتغالي مع السد القطري حتى الآن.

المشهد الثالث

وماذا عن الزمالك؟ هل بالفعل حدثت مفاوضات؟ الإجابة أيضا لا.

لم يدخل أي مسؤول رسمي من نادي الزمالك في مفاوضات مع فيريرا.

لا مع المدرب نفسه ولا مع ممثلي فيريرا من وكلاء ولا مع نادي السد القطري.

ما خرج من أقاويل عن مفاوضات الزمالك مع فيريرا ليس لها أي أساس من الصحة حسبما أكد مصدر مقرب من فيريرا لـFilGoal.com بعدم وجود أي مفاوضات من أي نوع.

عودة فيريرا إلى الزمالك مجرد رغبات من جماهير الفريق الأبيض إلى جانب رغبة للاعبي الفريق ولكن ليست رغبة من مجلس الإدارة. الأمر لم ولن يُطرح نهائيا.