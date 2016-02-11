مرتضى: ' مفاجأة ميدو زعلتني ' .. ونفاوض مدربين بـ100 الف من ليفربول وبايرن

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه يتفاوض مع 3 أسماء لخلافة أحمد حسام "ميدو"، أصحاب سير ذاتية قوية ورواتب مرتفعة.

وصرح منصور في حديثه مع لاعبي الزمالك "نتفاوض مع مدربين، أقل مدرب فيهم راتبه 100 ألف دولار شهريا".

وأكمل "نتفاوض مع 3 مدربين. منهم من عمل في بايرن ميونيخ، وفي ليفربول".

وأردف "قد يستمر محمد صلاح مدربا للزمالك. أو نلجأ لواحد من هؤلاء، لن نتعاقد مجددا مع مدير فني راتبه 30 الف دولار".

وأوضح "لا نريد مدربا يحصل على راتب ضعيف، ثم ريقه يجري على أول عرض ضخم بـ100 الف في ناد أخر. سنتعاقد نحن مع مدير فني بـ100 ألف منذ البداية".

وأفاد "أما عن الوضع الراهن، فأريدكم أن تعملوا جيدا مع محمد صلاح. هو مدرب سيضع كل لاعب في مكانه".

واستدرك "في الحقيقة ما أحزنني في تشكيل الزمالك خلال مباراة الأهلي هو مفاجأة ميدو. ظننت أن الشناوي سيلعب كرأس حربة وباسم مرسي سيقف في المرمى وسنفوز بالسبعة!".

ووجه منصور الشكر لميدو وحازم إمام الرئيس الأسبق للجهاز الفني للزمالك، مفصحا "لقد بذل كل منهما ما لديه من جهد. فقط لم يوفقا".