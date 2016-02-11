مرتضى ساخرا: مصر كادت تشتعل في حالة فوزنا أمام الأهلي بسبب ' الفضيحة '

سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من واقعة رشح المياة من قبل عامل غرف خلع ملابس الفريق قبل لقاء الأهلي.

وقال مرتضى منصور ساخرا عن واقعة رش المياة: "من فعل ذلك فضح الزمالك. (الله يخرب بيته)".

وأضاف في تصريحات خلال جلسته مع لاعبي الفريق "إذا كنا حققنا الفوز أمام الأهلي لاشتعلت مصر".

وأوضح " الجميع كان سيقول أننا فزنا بالسحر والشعوذة. وخصوصا أن الواقعة جاءت أمام الكاميرات".

قبل مواجهة الأهلي ومع وصول حافلة الزمالك ظهر عبد الله الصاوي ليقوم "برش المياة" على الممر المؤدي إلى غرفة خلع ملابس الفريق داخل ملعب برج العرب.

لقاء قمة انتهى لصالح الأهلي بهدفين مقابل لاشيء في الجولة الـ17 من الدوري المصري ليصبح الفارق 7 نقاط بين المتصدر الأهلي والوصيف الزمالك.

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