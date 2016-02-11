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شوقي غريب: جدو عاد لنسخة 2010.. ويحتاج لنظرة من كوبر

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شوقي غريب: جدو عاد لنسخة 2010.. ويحتاج لنظرة من كوبر شوقي غريب: جدو عاد لنسخة 2010.. ويحتاج لنظرة من كوبر

أشاد شوقي غريب المدير الفني للانتاج الحربي بمهاجم الفريق محمد ناجي جدو بعد تسجيله لهاتريك في مرمى الإسماعيلي بمباراة الناديين في الجولة 18 من الدوري.

وقال غريب عبر قناة "أون تي في" عقب اللقاء:"جدو مع الانتاج الحربي عاد لنسخة 2010، لقد حافظ على مستواه في كل المباريات منذ انضمامه لنا بداية الموسم الجاري".

وأضاف"أعتقد أن جدو يحتاج لنظرة من هيكتور كوبر، لأن لديه من الإمكانيات والخبرات التي يحتاجها بشدة".

وأتم شوقي غريب"جدو لعب 17 مباراة مع الانتاج الحربي، ويؤدي 90 دقيقة بقوة، وهو صاحب أعلى معدل مشاركة بالفريق مع أمير عبد الحميد ومحمود فتح الله".

وسجل جدو هاتريك للإنتاج في مرمى الدراويش، ليرفع رصيد الفريق العسكري إلى 25 نقطة.

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