إخماد حريق "كابل كهرباء" بجوار سنترال الجيزة دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على النيران التى اشتعلت فى كابل كهرباء بجوار سنترال الجيزة المتواجد بميدان الجيزة نتيجة ماس كهربائى بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باشتعال النيران فى كابينة كهرباء بميدان الجيزة، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات الإطفاء برئاسة العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة.

وتم إبلاغ شركة الكهرباء بالعمل على إصلاح كابينة الكهرباء بعد انتهاء عمليات الإطفاء بعدما أدى الحريق لانقطاع التيار الكهربائى عن بعض الأماكن المحيطة بالميدان.