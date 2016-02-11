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«التضامن» تشكل لجنة لبحث حالات مصابي قطار بني سويف

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«التضامن» تشكل لجنة لبحث حالات مصابي قطار بني سويف «التضامن» تشكل لجنة لبحث حالات مصابي قطار بني سويف

الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لبحث حالات مصابي حادث قطار بني سويف، الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن إصابة 52 شخصا، غادر منهم 43 المستشفيات، وما زالت 9 حالات تتلقى العلاج، وقد تم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف بمتابعة حالات المصابين، وتقديم كافة أوجه المساعدات اللازمة لهم.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ 100 جنيه إعاشة لكل مصاب في حادث قطار بني سويف، يصرف عن يوم واحد وليست قيمة مساعدة.

وفي ذات السياق أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بمصابي حادث انزلاق المصعد الخاص بالصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث اطمأنت على حالتهم الصحية، وأعربت عن أسفها إزاء تعرضهم لهذا الحادث، وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل.

وأكدت الوزيرة، في تصريحات صحفية، على أنه لن يتم التهاون مع من تسبب في هذا الإهمال، وأنه سيتم توفير كامل الرعاية الصحية لهم لحين عودتهم إلى أعمالهم بسلامة الله.

وأجرت والى اتصالا أخر برئيس الصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للوقوف على أخر ما توصلت إليه التحقيقات في هذا الشأن.

وكانت الوزيرة قد تابعت باهتمام شديد تطورات الحادث الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص، خرج 5 منهم من المستشفى عقب استقرار حالتهم الصحية، فيما تتلقى باقي الحالات العلاج اللازم.

ا   ش  ا

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