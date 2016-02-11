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ميدفيدف: لابد من الوصول لنهاية للحرب في سوريا بدلا من الانطلاق لحرب عالمية جديدة

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ميدفيدف: لابد من الوصول لنهاية للحرب في سوريا بدلا من الانطلاق لحرب عالمية جديدة ميدفيدف: لابد من الوصول لنهاية للحرب في سوريا بدلا من الانطلاق لحرب عالمية جديدة

رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف

قال رئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيديف، إن على كل القوى الجلوس إلى طاولة التفاوض من أجل وضع نهاية للحرب في سوريا “بدلا من إطلاق حرب عالمية جديدة”.

وبحسب رويترز أضاف  ميدفيديف في تصريحات لصحيفة هندلزبلات الألمانية من المقرر تنشر يوم الجمعة “يجب أن يفكر الأمريكيون وشركاؤنا العرب مليًا… هل يريدون حربًا دائمة؟” وأضاف وفقا لترجمة ألمانية لتعليقاته أنه سيكون من المستحيل كسب حرب كهذه بسرعة “لاسيما في العالم العربي حيث يقاتل الجميع ضد الجميع”.

وأضاف “على جميع الأطراف الجلوس إلى طاولة التفاوض بدلا من إطلاق حرب عالمية جديدة”.

وتنفذ روسيا ضربات جوية في محيط مدينة حلب السورية دعما لتقدم القوات السورية بينما تشن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى غارات جوية في شمال سوريا.

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