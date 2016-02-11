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طارق عامر: البنك المركزى لن يتوانى عن الحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه

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طارق عامر: البنك المركزى لن يتوانى عن الحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه طارق عامر: البنك المركزى لن يتوانى عن الحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تقريره الذى تلقاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء عن تطورات الأوضاع النقدية والاقتصادية أن البنك المركزى لن يتوانى عن استخدام أدواته فى السياسة النقدية لكى يحافظ على القيمة الشرائية للجنيه المصرى على المدى المتوسط، وأن البنك المركزى بجانب استهدافه للتضخم يستهدف أيضاً معدلات التنمية الاقتصادية المنتجة وليس التنمية الاستهلاكية.

وشدد على أن اليوم فى حاجة إلى الدفاع عن مواردها من أجل الدفاع عن وجودها. وأنه بالرغم من نتائج الأحداث الإرهابية على السياحة عموماً ، وبالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى والأزمات العنيفة فى البورصات العالمية التى تنذر بأزمات كبيرة وشيكة، فإنه على يقين بقدرة الشعب المصرى على تخطى تلك المرحلة بسلام اعتماداً على الله ثم على أنفسنا و قيادتنا وخبراتنا ومواردنا.


>- طارق عامر لـ"اليوم السابع": 11.6مليار دولار وفرتها البنوك للاستيراد خلال 3أشهر..ويؤكد:تشمل الطلبات المعلقة للمستثمرين والعطاءات والاعتمادات المستندية والإفراج عن البضائع من الموانئ وسداد حسابات مكشوفة
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