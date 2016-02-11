وزير الكهرباء السودانى: تأجيل توقيع عقود دراسات سد النهضة لاستشارة الحكومات

أكد السفير معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، أن تأجيل التوقيع على عقد الدراسات بشأن سد النهضة الأثيوبى مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى. أر. ال" و"أرتيليا" بسبب حاجة الوفود الفنية لدول مصر والسودان وإثيوبيا للعودة لحكومة دولهم لإجراء مزيد من التشاور حول صيغة العقد لتتواءم مع المتطلبات القانونية لكل دولة.

وأضاف موسى فى تصريحات صحفية عقب انتهاء المباحثات اليوم فى العاصمة السودانية الخرطوم، أنه فور اكتمال المشاورات على المستوى الوطنى داخل كل دولة سيصبح العقد جاهزا للتوقيع عليه، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال تلك الجولة من المفاوضات على كافة الجوانب الفنية، مؤكداً أن العرض الفنى أصبح جاهزاً وكذلك العرض المالى.

وأشار الوزير إلى أنه سيتبقى أن تتشاور الدول داخليا على المستوى الوطنى حول نموذج العقد، لافتاً إلى أنه عندما تكون الدول جاهزة سيكون التوقيع وفقا للموعد الذى يتم الاتفاق عليه بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بحضور وزراء المياه للدول الثلاث.

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