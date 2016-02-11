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«تنشيط السياحة»: إغلاق مكتب المطار لمدة شهرين لتطوير آداءه

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«تنشيط السياحة»: إغلاق مكتب المطار لمدة شهرين لتطوير آداءه «تنشيط السياحة»: إغلاق مكتب المطار لمدة شهرين لتطوير آداءه

 

سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة – أرشيفية

قال سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن قرار تجميد نشاط مكتب الهيئة بمطار القاهرة يأتي للمصلحة العامة ولصالح السياحة المصرية.

وأضاف «محمود»، أن المكتب سيتم تجميده  لمدة شهرين يتم خلالهما إعادة تقييم العاملين بالمكتب وعددهم 36 موظفًا وعمل دورات تدريبية لهم ولتطوير أدائهم بما يتفق والمطلوب من مكتب المطار باعتباره أول ما يستقبل السائح عند الوصول.

وأكد أن عمليه التطوير تتم في كافة مكاتب الهيئة الداخلية لتطوير أداء السياحة المصرية وزيادة نشاط الهيئة لجذب المزيد من السياحة واستعادتها لمعدالاتها الطبيعية، مؤكدًا أنه سيتم عمل تقييمات دورية لكافة المكاتب بعد تطويرها ورفع مستوى أدائها وتنمية مهارات العاملين بها.

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