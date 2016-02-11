الرئيس الإيراني يدعو للتكاتف السياسي قبل انتخابات البرلمان و”الخبراء”

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الرئيس حسن روحاني دعا النخبة الإيرانية المنقسمة يوم الخميس للعمل على التوصل لتوافق في الآراء بعد أن استبعدت هيئة محافظة آلاف المرشحين المعتدلين من المنافسة في انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء هذا الشهر.

وبحسب رويترز تحدث روحاني – وهو رجل عملي يسعى الآن لإعادة العلاقات مع الخارج بعد إبرام الاتفاق النووي العام الماضي مع القوى العالمية الست والذي أنهى العقوبات الاقتصادية على إيران – أمام حشود في ساحة أزادي بطهران في ذكرى الثورة الإسلامية التي قامت عام 1979.

وجاءت الذكرى في ظل خلافات داخلية بعد أن منع مجلس صيانة الدستور القوي المرشحين المعتدلين من الترشح لانتخابات البرلمان وانتخابات مجلس الخبراء الذي يختار الزعيم الأعلى المقبل للبلاد.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الملايين تدفقوا في جميع أنحاء البلاد لإحياء ذكرى الثورة في المدن الكبرى مرددين شعارات تقليدية معادية للولايات المتحدة وإسرائيل مع حرق علمي البلدين.

قال روحاني للحشود في طهران “ينبغي أن تنأى الفصائل السياسية بنفسها عن المواجهة.. نحتاج الآن للتوافق في الآراء… لا تديروا ظهوركم لصناديق الاقتراع.”

ودافع روحاني أيضا عن الاتفاق النووي الذي يعتبره المحافظون إذعانا للضغوط من واشنطن. وقال روحاني إن الاتفاق يحمي حقوق الجمهورية الإسلامية في الحصول على الطاقة النووية ويعزز مكانة البلاد على الساحتين الدولية والإقليمية.

وقال “الإيرانيون لن يخضعوا أبدا لأي ضغط. انتصارنا النووي أظهر للعالم أن الإيرانيين قادرون على الفوز في أي معركة بما في ذلك المعارك الدبلوماسية.”

وخرجت إيران الشهر الماضي من عزلتها عندما رُفعت العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل مقابل التزام طهران بالحد من طموحاتها النووية بموجب الاتفاق النووي.

وتجري إيران الانتخابات يوم 26 فبراير شباط الجاري لاختيار 290 نائبا للبرلمان بالإضافة إلى أعضاء مجلس الخبراء الذي يبلغ عدد مقاعده 88.