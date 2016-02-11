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دورة تدريبية على صناعة الخزف بفرع المجلس القوم للمرأة بالوادي الجديد‎

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دورة تدريبية على صناعة الخزف بفرع المجلس القوم للمرأة بالوادي الجديد‎ دورة تدريبية على صناعة الخزف بفرع المجلس القوم للمرأة بالوادي الجديد‎

ينظم فرع المجلس ا​لقومي​ للمرأة بالوادي الجديد يوم الأحد المقبل دورة تدريبية على صناعة الخزف بالتنسيق مع فرع الثقافة الجماهيرية بالمحافظة.

صرحت بذلك نادية عزمي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد وقالت إن الدورة هى الثانية من نوعها في الدورات التدريبية​ ​التي ينظمها الفرع بالتعاون مع إدارة الخدمات الثقافية بفرع الثقافة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت بأن الدورة تستمر لمدة 5أيام بقاعة التدريب بفرع المجلس القومى للمراة بمدينه الخارجة وتستهدف تدريب 20 فتاة وسيدة من الراغبين على التدريب على الحرف اليدوية لخلق فرص عمل والحفاظ على الموروث ا​​لواحاتي.​

 

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