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الزمالك يقرر فسخ التعاقد مع برزنتيشن للمرة السادسة.. والسبب ' شلبي وجعفر '

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الزمالك يقرر فسخ التعاقد مع برزنتيشن للمرة السادسة.. والسبب ' شلبي وجعفر ' الزمالك يقرر فسخ التعاقد مع برزنتيشن للمرة السادسة.. والسبب ' شلبي وجعفر '

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور فسخ التعاقد مع شركة برزنتيشن الراعي الرسمي للفريق.

مرتضى منصور أكد في وقت سابق "عدم نقل أي كاميرا تابعه لشركة بريزنتيشن أي مباراة للفريق"، وذلك عقب لقاء الأهلي ليقرر الزمالك فسخ التعاقد مع الشركة الراعية.

وفسر منصور أن قراره يأتي بسبب "هجوم الثنائي مدحت شلبي وفاروق جعفر على مجلس إدارة الفريق".

وقال مرتضى منصور تعقيبا على قرار فسخ التعاقد مع بريزنتيشن: "سأجعل مدحت شلبي يجلس في منزله بلا عمل".

وأكد مرتضى منصور في وقت سابق عدم إذاعة أي مباراة للزمالك "إلا في حالة رحيل مدحت شلبي وفاروق جعفر بعد تعليقهما على اجتماعي مع لاعبي الفريق".

وتعد تلك هي المرة السادسة التي يعلن فيها الزمالك رغبته في فسخ التعاقد مع بريزنتيشن.

من جانبه صرح عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن لـFilGoal.com "الشركة لم تتلق أي أوراق تخص أي جديد بِان الزمالك".

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