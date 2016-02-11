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ضبط 4 آلاف مخالفة وحجز 19 توك توك مخالف لقرار الحظر بشوارع ومحاور الجيزة

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ضبط 4 آلاف مخالفة وحجز 19 توك توك مخالف لقرار الحظر بشوارع ومحاور الجيزة ضبط 4 آلاف مخالفة وحجز 19 توك توك مخالف لقرار الحظر بشوارع ومحاور الجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4670 مخالفات متنوعة للعديد من السيارات منها تم ضبط 39 مخالفة تجاوز سرعات 1720 مخالفة نموذج 125، وتم رصد 42 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 19 توك توك و20 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.
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مصر 365

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