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بالصور.. طفل يتناول 180 جرامًا من دقيق الذرة يوميًا ليبقى على قيد الحياة

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بالصور.. طفل يتناول 180 جرامًا من دقيق الذرة يوميًا ليبقى على قيد الحياة بالصور.. طفل يتناول 180 جرامًا من دقيق الذرة يوميًا ليبقى على قيد الحياة
"جورج موريسون" طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، ولد مصابًا بـ"GSD" وهو مرض نادر يتسبب فى تخزين مادة "الجليكوجين" بالجسم ولذا يحتاج لتناول دقيق الذرة يوميًا بمقدار 180 جرامًا لضمان بقائه على قيد الحياة، ومن هنا استبدل حياته الطفولية من اللعب لتناول المنتجات التى يدخل فيها دقيق الذرة.

الطفل جورج موريسون (1)

ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" قصة حياة "جورج" فقال: يعتمد أسلوب تغذية "جورج" على تناول دقيق الذرة كل 3 ساعات ليلاً بجانب تناوله نهارًا وذلك لمنع ظهور الأعراض الخطيرة لمرضه النادر والتى تصل إلى حد الغيبوبة المطولة التى قد تودى بحياته.

عائلة الطفل جورج موريسون (2)

وقال والد الطفل "بيت موريسون"، 36 عامًا من بلدة "دارلينجتون" بإحدى مقاطعات الولايات المتحدة الأمريكية: "يعانى طفلى من مرض نادر يؤدى لتخزين "الجليكوجين" فى جسده وهذه المادة تصيبه بالغيبوبة، وهو واحد من عدد قليل من الأطفال فى أمريكا يصابون بهذا المرض ونصحنا الأطباء باستخدام دقيق الذرة بدلاً من الأدوية وهى وصفة طبيعية بريطانية تساعد فى بقاء ابنى على قيد الحياة، دون تعرضه لآثار جانبية.

وتابع والد الطفل: نستهلك فى السنة 14 علبة دقيق ذرة بقيمة 269.36 دولار، ونحتاج صرف علب دقيق الذرة من التأمين الصحى كأحد أدوية إنقاذ ابنى.

عائلة الطفل جورج موريسون (3)

وأوضح بيت موريسون: "تم اكتشاف وصفة دقيق الذرة من خلال جمعية طبية متخصصة فى الأمراض النادرة ولكن هذه الوصفة ليست من بين الأدوية التى يتكفل بها التأمين الصحى، مشيرًا إلى اكتشاف مرض "جورج" وهو فى عمر 8 أشهر مؤكدًا: "سأحارب من أجل بقاء ابنى على قيد الحياة".

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