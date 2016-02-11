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دراسة: مرض القلب أبرز أسباب موت الناجين من سرطان البروستاتا

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دراسة: مرض القلب أبرز أسباب موت الناجين من سرطان البروستاتا دراسة: مرض القلب أبرز أسباب موت الناجين من سرطان البروستاتا
كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة فاندربيلت بالولايات المتحدة الأمريكية، عن أن أمراض القلب هى السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بين الناجين من سرطان البروستاتا، والذى يتم الشفاء منه وغيره من أنواع السرطانات بفضل الكشف المبكر والتقدم البطىء للمرض، والعلاجات الفعالة التى تساعد فى بقاء المرضى على قيد الحياة فترة أطول.

جاء ذلك فى تقرير نشره الموقع الأمريكى "techtimes " وأضاف أن أمراض القلب تحتاج اهتمامًا أكثر مع تطوير الكشف المبكر عنها وعلاجها.

ويرى برنامج أمراض القلب والأورام بجامعة فاندربيلت الأمريكية إمكانية تقليل خطورة أمراض القلب خاصة لدى المصابين بسرطان البروستاتا الذين يتعاطون علاج الأندروجين "ADT" والذى يخفض مستويات هرمون التستوستيرون بالدم، وهذا الهرمون من علامات الإصابة بسرطان البروستاتا، ويتحكم فى نمو وتقلص انتشار السرطان.

وتابع التقرير: أصدرت جمعية القلب الأمريكية فى 2010 تقريرًا باحتمال وجود صلة بين العلاج مرضى سرطان البروستاتا بـ"الأندروجين" وتعرضهم للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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