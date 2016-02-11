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موظفو وطلاب تربية السويس ينظفون المبانى التعليمية استعدادا للترم الثانى

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نظمت اليوم كلية التربية بالسويس يوم الخدمة العامة بمشاركة رعاية الشباب بالكلية ، قام فيه العاملون والطلاب بنظافة المبنى الإدارى والتعليمى بالكلية وأعمال الدهانات استعداداً للفصل الدراسى الثانى لهذا العام.

وصرحت بسمة جمال سكرتير عميد كلية التربية؛ بأن هذا اليوم تحت مظلة رئيس الجامعة، وقد قامت الدكتورة منال رشاد ، عميد الكلية ، شخصياً بمساعدة كل العاملين والطلاب يداً بيد على أن يستمر العمل لمدة ثلاث أيام.
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