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محافظ الإسماعيلية يناقش سبل تفعيل البرامج التدريبية للعاملين بالمحافظة

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أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اهتمام كل أجهزة الدولة والحكومة كاملة بتفعيل البرامج التدريبية لجميع العاملين بقطاعات ومؤسسات الدولة من أجل صقل الخبرات وتأهيل وإعداد الكوادر المدربة والمؤهلة لرفع مستوى الأداء بجميع القطاعات الحكومية.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية لوفد ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى ضم كل من سيد عبد الحفيظ وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات رئيس الإدارة المركزية للقناة وسيناء وأميمة الطيب رئيس الإدارة المركزية للتدريب، والدكتورة حنان محب وكيل الوزارة بالمكتب الفنى والدكتور محمد بهجت من المكتب الفنى للتدريب، وطه الدمرداش القائم بعمل رئيس القطاع بالمحافظة وحسن عيادة مدير عام بقطاع الإسماعيلية.

وتأتى هذه الزيارة بهدف بحث ومناقشة سبل تفعيل برامج التدريب من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات للعاملين بالمحافظة والوحدات التابعة لها.
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